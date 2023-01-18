Рашисти хочуть перевести частину захоплених міст Луганщини у статус селищ

17:34 17 січня Київ, Україна

Деякі захоплені міста Луганщини окупанти планують перевести у статус селищ, щоби ще більше заощадити витрати, зокрема, на соціальну інфраструктуру.



Про це повідомила Луганська ОВА.

"Так зване керівництво "республіки" розглядає можливість реорганізації деяких міст до рівня смт. Будуть анульовані або скорочені місцеві адміністрації, персонал комунальних підприємств, обіцяють ще більш обмежений бюджет, оптимізацію мережі лікарень, шкіл та дитсадків. Грошей немає, але люди тримаються, спостерігаючи за свавіллям окупантів", - зазначає ОВА.



Луганська ОВА також повідомила, що у селі Хрустальне окупанти закрили всі шахти.



Крім того, за інформацією ОВА, російські фірми, які приїхали "відмивати гроші", повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли. Протягом понад півтора місяця будинки стоять без дахів, через що відбулися регулярні підтоплення не лише верхніх поверхів, а й багатьох інших.



ОВА повідомляє, що через підвищену вологість у квартирах у людей не більше 15 градусів тепла за наявності опалення. На стінах утворився грибок.