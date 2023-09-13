Рашисти дронами атакували Одесу: постраждала інфраструктура, поранено шістьох людей

09:13 13 вересня Київ, Україна

Окупанти атакували ударними дронами Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок атаки постраждала припортова та інша цивільна інфраструктура, а також спалахнула пожежа.



Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у середу, 13 вересня.



Він зазначив, що відбувається активна робота з ліквідації наслідків атаки і рятувальники борються з вогнем на місці події.



За словами Кіпера, щонайменше шестеро людей отримали поранення внаслідок атаки. З них троє перебувають у тяжкому стані, а троє у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.