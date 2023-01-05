Рашисти атакували пожежну частину на Херсонщині
16:27 05 січня Київ, Україна
Російські війська завдали ракетного удару по пожежній частині в Херсоні
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Росіяни завдали удару по рятувальниках у Херсоні. Рашисти обстріляли пожежну частину - будівля отримала пошкодження. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Днями росіяни атакували медиків, сьогодні – рятувальників. Жалюгідні російські окупанти продовжують воювати з тими, хто надає допомогу мирним людям", - зазначив глава ОВА.
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