Рашисти атакували пожежну частину на Херсонщині

16:27 05 січня Київ, Україна

Російські війська завдали ракетного удару по пожежній частині в Херсоні.
 
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
 
"Росіяни завдали удару по рятувальниках у Херсоні. Рашисти обстріляли пожежну частину - будівля отримала пошкодження. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Днями росіяни атакували медиків, сьогодні – рятувальників. Жалюгідні російські окупанти продовжують воювати з тими, хто надає допомогу мирним людям", - зазначив глава ОВА.