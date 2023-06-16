Рашисти атакували Київ: це третя атака за останню добу та 17-а з початку місяця

09:03 30 травня Київ, Україна

Близько другої ночі 30 травня у Києві почалася повітряна тривога. Окупанти запустили по столиці 31 дрон-камікадзе, повідомили Повітряні сили. Знищено 29 безпілотників.



Вибухи пролунали у багатьох районах.





Внаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському районі – горіло три автомобілі.

Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у багатоповерхівці. Ще один житловий будинок пошкоджено. Наразі рятувальники евакуювали 20 людей. Одна людина загинула. Загалом у Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

У Подільському районі зафіксували спалах у житловому будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Також пролунали вибухи у Святошинському районі.



Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Ця повітряна атака, 17-а з початку місяця і третя за останню добу, попередньо була здійснена виключно боєприпасами, що баражують, "Shahed". Напад був по трьох напрямках, додали у Київській військовій адміністрації.