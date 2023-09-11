Рашисти атакували Дніпропетровську область: удар по Кривому Розі, пожежа, руйнування

11:49 11 вересня Київ, Україна

Вночі і зранку 11 вересня війська російської федерації здійснили атаку на Дніпропетровську область, використовуючи ударні безпілотники та керовані ракети. Цю інформацію надав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Згідно з його словами, сили протиповітряної оборони Повітряного командування Схід успішно збили 11 безпілотників типу Shahed-131/136, випущених над регіоном.

"Унаслідок ракетного удару по Криворіжжю виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Гречаноподівській громаді завдано ушкоджень приватним будинкам і господарським будівлям", - наголосив голова обласної адміністрації.

Крім того, ворожі сили обстріляли Нікопольський район із використанням артилерії, атакуючи міста Нікополь і Марганець, а також Мирівську громаду. Унаслідок обстрілу постраждали приватне підприємство, два будинки та газопровід. Додаткова інформація про масштаб збитків продовжує уточнюватися.