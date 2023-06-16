Рашисти атакували 17 населених пунктів у Запорізькій області

10:02 19 травня Київ, Україна

Минулої доби російські збройні сили здійснили 80 атак по мирних містах і селах у Запорізькій області. Ворог атакував 17 прифронтових населених пунктів регіону.
 
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Він уточнив, що зафіксовано 70 обстрілів з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці.
Надійшла інформація про пошкодження 25 цивільних об'єктів.
"57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. На щастя, після надання першої допомоги госпіталізація не знадобилася", - наголосив голова ОВА.