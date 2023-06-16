Рашисти атакували Одесу "Калібрами": троє людей загинули, 13 отримали поранення

10:16 14 червня Київ, Україна

Армія рашистів уночі 14 червня атакувала Одесу ракетами типу "Калібр" із акваторії Чорного моря. Загинуло троє людей, 13 отримали поранення.

Про це повідомили в ОК "Південь".



В Одесі через роботу слідчих груп тимчасово перекрито частину руху транспорту проспектом Шевченка — від проспекту Гагаріна до вулиці Пирогівської, повідомили в Одеській РВА.



Росія направила чотири "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, МакДональдз та магазини у центрі міста. Шість осіб отримали поранення: два охоронці та мешканці сусіднього будинку.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торгових мереж російська армія спричинила руйнування 1000 кв.м і пожежу на площі 400 кв. м

Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.