Рашисти 49 разів обстріляли територію Херсона, є жертви

Минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок ворожих атак загинули 10 мирних жителів, ще 54 особи отримали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Він уточнив, що під вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.
Він уточнив, що під вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.
У Бериславі пошкоджено приватні будинки.
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