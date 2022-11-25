Рашисти 49 разів обстріляли територію Херсона, є жертви

11:47 25 листопада Київ, Україна

Минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок ворожих атак загинули 10 мирних жителів, ще 54 особи отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



Він уточнив, що під вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.

"У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійське та Житлове селище. У місті росіяни влучили у приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлі на території школи, газові труби", - зазначив голова ОВА.

У Бериславі пошкоджено приватні будинки.