Рашисти 10 разів обстріляли Луганську область

08:11 29 квітня Київ, Україна

Російські окупанти 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Орєхово.

Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну.



Гайдай наголосив, що у Гірській громаді голосно майже безперервно. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських будівель.



Так, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу – приборкати доводилося кілька годин.