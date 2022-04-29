Рашисти 10 разів обстріляли Луганську область

Російські окупанти 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Орєхово.
Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну.
Гайдай наголосив, що у Гірській громаді голосно майже безперервно. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських будівель.
Так, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу – приборкати доводилося кілька годин.
Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну.
Гайдай наголосив, що у Гірській громаді голосно майже безперервно. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських будівель.
Так, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу – приборкати доводилося кілька годин.
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