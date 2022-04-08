Рашистів вигнали із Сумщини, але територію області необхідно розмінувати

09:12 08 квітня Київ, Україна

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що область повністю звільнена від російських окупантів, але її ще треба розмінувати.

Про це йдеться у заяві Живицького у Facebook.



«Територія області вільна від окупантів, тому якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) – це працюють рятувальники та вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі», – написав голова Сумської ОДА.



При цьому Живицький попередив українців, що на території ще небезпечно. Російські військові залишили дуже багато замінованих ділянок, які ще не перевірили.



«Не з'їжджайте на узбіччя і не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок окупантів! Знаю, там все жахливо, але ще не час для збирання. Спочатку – розмінування», – додав Живицький.