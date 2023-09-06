Зруйновано будинки, є поранені: обстріл Лиманської громади

11:41 17 серпня Київ, Україна

Окупанти обстріляли Лиманську громаду на Донеччині минулої доби, 16 серпня. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки та поранено людей.



Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.



На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано два будинки. У Лиманській громаді сталося вісім обстрілів.



На Волноваському напрямку одна людина була поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.



На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено два будинки: у Південному та Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю та чотири гаражі.