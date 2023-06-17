Поранення дітей у Сумській області: подробиці про обстріл росії

16:06 16 червня Київ, Україна

16 червня на Сумщині прокуратура надала подробиці про поранення дітей внаслідок обстрілів з боку росії.



Інцидент стався 15 червня, коли мінометні снаряди випустили з території російської федерації.



Міни вибухнули у селі Білокопитове, що у Глухівській громаді Шосткинського району. У цей час троє хлопчиків віком 9, 10 та 12 років грали на вулиці.



Один із дітей отримав осколкові поранення, тоді як двоє інших постраждали від контузій, повідомляє інформаційне агентство "Кордон.Медіа". Всі діти отримали необхідну медичну допомогу, і, на щастя, їхньому життю не загрожує небезпека.



Наразі Шосткинська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1, стаття 438 Кримінального кодексу України).

Розслідування спрямоване на встановлення відповідальності за подію та дотримання міжнародного права під час військових дій.