Поранена 15-річна дівчинка вивезла із Попасної чотирьох дорослих

12:43 06 травня Київ, Україна

Поранена 15-річна дівчинка вивезла із Попасної Луганської області чотирьох дорослих: трьох чоловіків та жінку. Дитина керувала автомобілем близько 30 км. Половину шляху – із простріленими ногами.

Відеозапис із історією дівчинки опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дівчинка розповіла, що їй довелося сісти за кермо, бо інші пасажири, зокрема, водій, зазнали поранень.

"Двох чоловіків поранило осколками, одного дуже сильно. Довелося мені сісти за кермо і повезти їх до Бахмута. Просто була потрібна термінова допомога, щоб не втратити багато крові", - сказала вона.

Дорога до Бахмута, куди вони прямували, була замінована - російські військові розклали міни в шаховому порядку. Але дівчинка їх проїхала.



На повороті автомобіль обстріляли солдати росії. Дитині прострелили ноги.

“Машина затихла, але я завела і ми далі їхали. Але машина все одно затихла, тому що акумулятор прострелила куля», – сказала дівчинка.

Ліза вміє керувати автомобілем із семирічного віку, її навчила цього покійна мама. Тепер ця навичка врятувала їй і ще кільком людям життя.