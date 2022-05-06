Поранена 15-річна дівчинка вивезла із Попасної чотирьох дорослих

Поранена 15-річна дівчинка вивезла із Попасної Луганської області чотирьох дорослих: трьох чоловіків та жінку. Дитина керувала автомобілем близько 30 км. Половину шляху – із простріленими ногами.
Відеозапис із історією дівчинки опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Дівчинка розповіла, що їй довелося сісти за кермо, бо інші пасажири, зокрема, водій, зазнали поранень.
Дорога до Бахмута, куди вони прямували, була замінована - російські військові розклали міни в шаховому порядку. Але дівчинка їх проїхала.
На повороті автомобіль обстріляли солдати росії. Дитині прострелили ноги.
Ліза вміє керувати автомобілем із семирічного віку, її навчила цього покійна мама. Тепер ця навичка врятувала їй і ще кільком людям життя.
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