Поранено жінку, зруйновано 51 об'єкт: обстріл у Запорізькій області

15:36 29 червня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин російські збройні сили провели 71 обстріл території Запорізької області, результатом чого стало поранення жінки у місті Оріхів та руйнування 51 об'єкта.



Цю інформацію повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

"Усього поліція отримала 51 повідомлення про руйнування. Окупанти здійснювали обстріли по житлових будинках в Оріхові, Гуляйполі та сусідніх селах. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дахи будівель, вікна, двері, фасади, гаражі та автомобілі. Крім того, одну мирну жительку, 62-річну жінку з Оріхова, доставили до лікарні з осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Поліція підкреслила, що ворог використав авіацію та реактивні системи залпового вогню для атак на Пологівський район. Також окупанти завдали 67 ударів з артилерійських установок по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівному.



Усі факти збройної агресії було задокументовано правоохоронними органами. На основі зібраних доказів слідчі поліції та Державного бюро розслідувань України (ДБР) відкрили кримінальні справи за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.