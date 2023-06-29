Поранено жінку, зруйновано 51 об'єкт: обстріл у Запорізькій області

Протягом останніх 24 годин російські збройні сили провели 71 обстріл території Запорізької області, результатом чого стало поранення жінки у місті Оріхів та руйнування 51 об'єкта.
Цю інформацію повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.
Цю інформацію повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.
Поліція підкреслила, що ворог використав авіацію та реактивні системи залпового вогню для атак на Пологівський район. Також окупанти завдали 67 ударів з артилерійських установок по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівному.
Усі факти збройної агресії було задокументовано правоохоронними органами. На основі зібраних доказів слідчі поліції та Державного бюро розслідувань України (ДБР) відкрили кримінальні справи за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Усі факти збройної агресії було задокументовано правоохоронними органами. На основі зібраних доказів слідчі поліції та Державного бюро розслідувань України (ДБР) відкрили кримінальні справи за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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