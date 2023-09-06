Ракети, що летіли на Київ, були знищені силами та засобами ППО – КМВА

08:03 27 серпня Київ, Україна

У ніч на неділю, 27 серпня, у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Група крилатих ракет увійшла до повітряного простору України. Російські агресори здійснили пуски ракет типу Х-101/555/55 із бомбардувальників Ту-95 із Каспійського напрямку.

Російські ракети, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО. Про це вранці повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Ворожі цілі, які рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опубліковано Повітряними силами ЗСУ після узагальнення даних.

Нагадаємо, близько п'ятої ранку на підступах до Києва пролунали вибухи – працювала ППО. На Черкащині в неділю, 27 серпня, очевидці повідомляють про потужні вибухи. Також про вибухи заявляють у Кропивницькому.