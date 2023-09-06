Ракети, що летіли на Київ, були знищені силами та засобами ППО – КМВА

У ніч на неділю, 27 серпня, у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Група крилатих ракет увійшла до повітряного простору України. Російські агресори здійснили пуски ракет типу Х-101/555/55 із бомбардувальників Ту-95 із Каспійського напрямку.
Російські ракети, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО. Про це вранці повідомила Київська міська військова адміністрація.
Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опубліковано Повітряними силами ЗСУ після узагальнення даних.
Нагадаємо, близько п'ятої ранку на підступах до Києва пролунали вибухи – працювала ППО. На Черкащині в неділю, 27 серпня, очевидці повідомляють про потужні вибухи. Також про вибухи заявляють у Кропивницькому.
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