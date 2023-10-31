Ракетний удар поблизу Запоріжжя: пошкоджено будівлю комунальної установи

На околицях Запоріжжя російська армія завдала ракетного удару, як повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко через свій акаунт у Telegram.
Внаслідок влучення зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які займаються усуненням наслідків атаки.
Наразі немає інформації про постраждалих.
В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв доповнив, що внаслідок атаки було пошкоджено будівлю комунальної установи.
Наразі немає інформації про постраждалих.
В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв доповнив, що внаслідок атаки було пошкоджено будівлю комунальної установи.
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