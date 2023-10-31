Ракетний удар поблизу Запоріжжя: пошкоджено будівлю комунальної установи

14:49 30 жовтня Київ, Україна

На околицях Запоріжжя російська армія завдала ракетного удару, як повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко через свій акаунт у Telegram.

"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці росії застосували балістику", - написав він.

Внаслідок влучення зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які займаються усуненням наслідків атаки.



Наразі немає інформації про постраждалих.



В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв доповнив, що внаслідок атаки було пошкоджено будівлю комунальної установи.