Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджено інфраструктуру

09:54 29 вересня Київ, Україна

Вранці 29 вересня збройні сили рф завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок якого пошкоджено об'єкт інфраструктури на околиці міста.



Про це інформував мер Миколаєва Олександр Сенкевич через Telegram.

"Миколаїв - наслідки російських обстрілів. Вранці 29 вересня, близько 04:13, місто зазнало ракетного удару. Зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

Сенкевич також додав, що внаслідок цього удару спалахнула суха трава, і пожежа почала поширюватися. Рятувальники прибули на місце та змогли загасити пожежу до 06:45.



Подробиці нічної атаки, проведеної російськими збройними силами, наразі уточнюються.