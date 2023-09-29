Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджено інфраструктуру

Вранці 29 вересня збройні сили рф завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок якого пошкоджено об'єкт інфраструктури на околиці міста.
Про це інформував мер Миколаєва Олександр Сенкевич через Telegram.
Про це інформував мер Миколаєва Олександр Сенкевич через Telegram.
Сенкевич також додав, що внаслідок цього удару спалахнула суха трава, і пожежа почала поширюватися. Рятувальники прибули на місце та змогли загасити пожежу до 06:45.
Подробиці нічної атаки, проведеної російськими збройними силами, наразі уточнюються.
Подробиці нічної атаки, проведеної російськими збройними силами, наразі уточнюються.
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