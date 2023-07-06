Ракетний удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 33 осіб

13:11 06 липня Київ, Україна





Голова Львова Андрій Садовий поділився цією інформацією. Він повідомив, що 33 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою, з яких 13 наразі перебувають у лікарнях. Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару вночі. 33 особи постраждали, з них 13 перебувають у лікарнях, а щонайменше чотири загинули.Голова Львова Андрій Садовий поділився цією інформацією. Він повідомив, що 33 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою, з яких 13 наразі перебувають у лікарнях.

Всім постраждалим надана необхідна допомога, але деякі перебувають у важкому стані. Щонайменше чотири особи загинули.



Глава міста також зазначив, що рятувальники планують завершити розбирання завалів надвечір, але кількість жертв може зрости.



Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки, проведеної російськими силами, постраждали 35 житлових будинків у Львові. Також є руйнування у школах, гуртожитках Львівської політехніки та офісному комплексі.



Людям, чиї будинки отримали пошкодження, міська влада надасть тимчасове житло.