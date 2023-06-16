Ракетний удар росіян по Черкаській області: постраждалі та пожежа в Умані

08:32 09 червня Київ, Україна

Увечері 8 червня Черкаська область зазнала ракетного удару з боку російських військ, що спричинило постраждалих серед місцевих жителів.

Інформація про це надійшла від начальника Черкаської обласної державної адміністрації, Ігоря Табурца, а також з неофіційних джерел у Telegram-каналах та Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Ворожого удару було завдано на території Уманського району, торкнувшись промислового об'єкту та автомийки..

Внаслідок другого потрапляння сталася пожежа. Попередньо повідомляється про 8 постраждалих, 2 з яких перебувають у тяжкому стані.

Деякі джерела згадують, що ракетний удар виявився селищем Умань, можливо, торкнувшись магазину АТБ.

Ігор Табурець також опублікував фотографії, що підтверджують подію.