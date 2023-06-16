Ракетний удар росіян по Черкаській області: постраждалі та пожежа в Умані

Увечері 8 червня Черкаська область зазнала ракетного удару з боку російських військ, що спричинило постраждалих серед місцевих жителів.
Інформація про це надійшла від начальника Черкаської обласної державної адміністрації, Ігоря Табурца, а також з неофіційних джерел у Telegram-каналах та Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Ворожого удару було завдано на території Уманського району, торкнувшись промислового об'єкту та автомийки..
Внаслідок другого потрапляння сталася пожежа. Попередньо повідомляється про 8 постраждалих, 2 з яких перебувають у тяжкому стані.
Деякі джерела згадують, що ракетний удар виявився селищем Умань, можливо, торкнувшись магазину АТБ.
Ігор Табурець також опублікував фотографії, що підтверджують подію.
Інформація про це надійшла від начальника Черкаської обласної державної адміністрації, Ігоря Табурца, а також з неофіційних джерел у Telegram-каналах та Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Ворожого удару було завдано на території Уманського району, торкнувшись промислового об'єкту та автомийки..
Внаслідок другого потрапляння сталася пожежа. Попередньо повідомляється про 8 постраждалих, 2 з яких перебувають у тяжкому стані.
Деякі джерела згадують, що ракетний удар виявився селищем Умань, можливо, торкнувшись магазину АТБ.
Ігор Табурець також опублікував фотографії, що підтверджують подію.
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