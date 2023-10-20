Ракетний удар росії зруйнував школу в Костянтинівці

20 жовтня російські війська завдали ракетного удару по школі в Костянтинівці, розташованій у Донецькій області України. Будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.
Про це повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Він підкреслив, що до вторгнення збройних сил росії, ця школа функціонувала відповідно до стандартів Нової української школи і мала сучасне обладнання. У школі навчалося 650 учнів, і в ній працювало 50 вчителів. Важливо відзначити, що у вересні цього року навчальний заклад відзначав свій 50-річний ювілей, але тепер радісні події у ньому не відбудуться.
Це друга атака по освітньому закладу, і школа тепер практично у повній розрусі.
Ігор Мороз також нагадав, що минулого року ця школа вже зазнала обстрілу, і сьогодні опівночі будівля знову зазнала атаки двома ракетами С-300.
Про це повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Він підкреслив, що до вторгнення збройних сил росії, ця школа функціонувала відповідно до стандартів Нової української школи і мала сучасне обладнання. У школі навчалося 650 учнів, і в ній працювало 50 вчителів. Важливо відзначити, що у вересні цього року навчальний заклад відзначав свій 50-річний ювілей, але тепер радісні події у ньому не відбудуться.
Це друга атака по освітньому закладу, і школа тепер практично у повній розрусі.
Ігор Мороз також нагадав, що минулого року ця школа вже зазнала обстрілу, і сьогодні опівночі будівля знову зазнала атаки двома ракетами С-300.
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