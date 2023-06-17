Ракетний удар росії: постраждали приватні будинки на Київщині

16 червня російською федерацією було запущено ракети у бік Київської області.
Внаслідок цього інциденту постраждали двоє дітей та одна бабуся, яку сильно відкинуло ударною хвилею.
Інформацію про подію опублікував голова поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов на своїй сторінці в соціальній мережі.
Внаслідок цього інциденту постраждали двоє дітей та одна бабуся, яку сильно відкинуло ударною хвилею.
Інформацію про подію опублікував голова поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов на своїй сторінці в соціальній мережі.
У свою чергу мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у місті Київ не зафіксовано ані руйнувань, ані постраждалих.
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