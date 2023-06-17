Ракетний удар росії: постраждали приватні будинки на Київщині

16:02 16 червня Київ, Україна

16 червня російською федерацією було запущено ракети у бік Київської області.



Внаслідок цього інциденту постраждали двоє дітей та одна бабуся, яку сильно відкинуло ударною хвилею.



Інформацію про подію опублікував голова поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов на своїй сторінці в соціальній мережі.

"У нас є двоє дітей та одна бабуся, які постраждали внаслідок ракетного удару. Одна з жертв отримала серйозні ушкодження внаслідок ударної хвилі. Крім того, понад 30 будинків отримали різні пошкодження. Такими є страшні наслідки ракетного удару, завданого ворогом по Київщині", - зазначив генерал Андрій Нєбитов, наголошуючи на тяжкості ситуації.



У свою чергу мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у місті Київ не зафіксовано ані руйнувань, ані постраждалих.