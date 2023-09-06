Ракетний удар рашистів по Запоріжжю забрав життя трьох людей

10:29 10 серпня Київ, Україна

Російські війська 9 серпня вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Через рашистську атаку загинуло троє людей, 9 осіб отримали травми, серед яких 11-місячна дитина.

"Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина − наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року", - повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що 21-річна дівчина померла сьогодні вранці у лікарні. Одна травмована людина перебуває у тяжкому стані.

Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар рашистів.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у прилеглих житлових будинках та магазинах, інших об'єктах цивільної інфраструктури. Повідомлялося, що пошкоджено близько 400 квартир.

На ранок аварійно-рятувальні роботи припинено. Триває відновлювальна робота.

Пропагандисти країни-терориста у своїй цинічній манері прокоментували удар по Запоріжжю, але не визначилися, що їм брехати: про "склад боєприпасів на території церкви" чи "провокацію України".