Ракетний удар рашистів по Запоріжжю забрав життя трьох людей

Російські війська 9 серпня вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Через рашистську атаку загинуло троє людей, 9 осіб отримали травми, серед яких 11-місячна дитина.
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що 21-річна дівчина померла сьогодні вранці у лікарні. Одна травмована людина перебуває у тяжкому стані.
Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар рашистів.
Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у прилеглих житлових будинках та магазинах, інших об'єктах цивільної інфраструктури. Повідомлялося, що пошкоджено близько 400 квартир.
На ранок аварійно-рятувальні роботи припинено. Триває відновлювальна робота.
Пропагандисти країни-терориста у своїй цинічній манері прокоментували удар по Запоріжжю, але не визначилися, що їм брехати: про "склад боєприпасів на території церкви" чи "провокацію України".
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