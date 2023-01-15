Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі: 17 загиблих, 73 поранених

07:29 15 січня Київ, Україна

Станом на 06:00 ранку неділі рятувальники виявили тіла 17 загиблих, з них одна дитина, внаслідок ракетного удару російських агресорів по житловому будинку у Дніпрі. Про це 15 січня повідомляє ДСНС.

Вказано, що поранено 73 особи, з них 14 дітей. При цьому було врятовано 38 людей, із них шістьох дітей.

Досі триває ліквідація трьох незначних вогнищ тління у завалах.

О 07:00 планується проведення ротації особового складу. Встановлено чотири намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечене харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 потерпілим.

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Висвітлення місця проведення робіт забезпечене.

Загалом до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць різної техніки від ДСНС, комунальних служб, волонтерів та товариства Червоного Хреста.

Крім того, залучено чотири кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (г. Ромни) та 20 рятувальників та чотири одиниці техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ).

Нагадаємо, 14 січня країна-агресор росія завдала удару містами України, випустивши 38 ракет різного типу. Зокрема, окупанти потрапили дев'ятиповерховим будинком у Дніпрі на 16 під'їздів, в якому жили близько 1700 осіб.



За даними Повітряних сил, будинок був атакований ракетою Х-22, яка призначена для ураження авіаносних груп у морі та може оснащуватися ядерною частиною.