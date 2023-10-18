Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники працюють під загрозою обвалення житлового будинку

15:24 18 жовтня Київ, Україна

Продовжується процес розбору завалів на місці, де російська ракета влучила у житловий будинок у Запоріжжі, як повідомила Юлія Баришева, прессекретарка Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС).



Баришева зазначила, що є серйозна небезпека обвалення будинку, в який було випущено ракету рашистів.

В цей час спеціальний кран використовується для підтримки частини покрівлі, так званої навісної конструкції, з метою забезпечення безпеки рятувальників та продовження робіт з пошуку та порятунку.