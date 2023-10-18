Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники працюють під загрозою обвалення житлового будинку

Продовжується процес розбору завалів на місці, де російська ракета влучила у житловий будинок у Запоріжжі, як повідомила Юлія Баришева, прессекретарка Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС).
Баришева зазначила, що є серйозна небезпека обвалення будинку, в який було випущено ракету рашистів.
Баришева зазначила, що є серйозна небезпека обвалення будинку, в який було випущено ракету рашистів.
В цей час спеціальний кран використовується для підтримки частини покрівлі, так званої навісної конструкції, з метою забезпечення безпеки рятувальників та продовження робіт з пошуку та порятунку.
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