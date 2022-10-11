Ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 19, понад 100 людей поранено

Кількість людей, які загинули внаслідок російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня, зросла до 19. Усього 105 осіб отримали травми та поранення.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Досі без електроенергії 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
До гасіння пожеж та рятувальних робіт залучали понад тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, що російська армія вночі та вранці 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по багатьох регіонах України, зокрема, Києву та Київщині, Запоріжжю, Полтавщині, Дніпру та Дніпропетровщині, Львову, Миколаєву, Тернополі та Хмельницькому, Житомирщині та Сумщині, Прикарпаттю.
До гасіння пожеж та рятувальних робіт залучали понад тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, що російська армія вночі та вранці 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по багатьох регіонах України, зокрема, Києву та Київщині, Запоріжжю, Полтавщині, Дніпру та Дніпропетровщині, Львову, Миколаєву, Тернополі та Хмельницькому, Житомирщині та Сумщині, Прикарпаттю.
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