Ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 19, понад 100 людей поранено

09:51 11 жовтня Київ, Україна

Кількість людей, які загинули внаслідок російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня, зросла до 19. Усього 105 осіб отримали травми та поранення.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Вчора в результаті обстрілу сталося влучання в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях і Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовано. За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3571 населеного пункту у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях”, – наголосили рятувальники.

Досі без електроенергії 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.



До гасіння пожеж та рятувальних робіт залучали понад тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.



Нагадаємо, що російська армія вночі та вранці 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по багатьох регіонах України, зокрема, Києву та Київщині, Запоріжжю, Полтавщині, Дніпру та Дніпропетровщині, Львову, Миколаєву, Тернополі та Хмельницькому, Житомирщині та Сумщині, Прикарпаттю.