Ракетний удар по підприємству: російські війська атакували Харківщину

11:09 08 червня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин російські війська провели обстріл трьох районів Харківської області, а також завдали ракетного удару по підприємству в Чугуївському районі.



Офіційне повідомлення про це опубліковано в Телеграмі начальником Харківської обласної військової адміністрації, Олегом Синегубовим.



Повідомляється, що за останню добу ворожі сили використали артилерію, міномети, танки та ракетне озброєння для обстрілу населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.



За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу у Чугуївському районі, у селищі Вовчанськ, було пошкоджено шість приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства, що призвело до виникнення пожеж.



Також було зафіксовано попадання снаряда з танка у багатоквартирний будинок у Харківському районі, що у селищі Стрілечтя.. Внаслідок цього інциденту одну квартиру на п'ятому поверсі було знищено, і виникла пожежа.



Вночі близько 23:00 ворог здійснив ракетний удар за допомогою ЗРК С-300 по селу Малинівка Чугуївського району, що призвело до пошкодження цивільного підприємства.. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.



Також варто зазначити, що в середу вдень, близько 13:45, стався вибух у полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району, внаслідок якого один 39-річний чоловік отримав поранення.. Його швидко госпіталізували.



Наразі тривають роботи з розмінування. За останні 24 години піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 131 вибухонебезпечний предмет.



На лінії зіткнення у Куп'янському районі продовжуються бойові дії.