Ракетний удар по медичній установі у Дніпрі: є постраждалі

12:17 26 травня Київ, Україна

Російська армія завдала удару по медичній установі у місті Дніпро, є постраждалі, за даними голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки влучили у медустанову. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у п'ятницю.



Сергій Лисак зазначив, що обласна військова адміністрація є єдиним офіційним джерелом інформації про інцидент і закликав громадян не поширювати неперевірені дані.



Президент України також відреагував на терористичну атаку, підтверджуючи, що ракетний удар було завдано по поліклініці у Дніпрі. За останніми даними, одна людина загинула, а 15 отримали поранення.

На місці події триває робота з ліквідації наслідків обстрілу та порятунку постраждалих.. Усі необхідні служби залучено до надання допомоги.