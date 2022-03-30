Ракетний удар по Хмельницькому. Наслідки

Росія завдала ракетних ударів по Хмельницькому. Нині ситуація у місті – під повним контролем.
Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.
Він пояснив, що Хмельницьку область атакують із першого дня активної фази війни.
У Старокостянтині, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу прилітає туди.
«Щодо Хмельницького, то ця ніч і цей приліт став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем», – заявив Олександр Симчишин.
Усі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Поки що життя хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує», – додав міський голова міста.
Зазначимо, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Мер Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.
Він пояснив, що Хмельницьку область атакують із першого дня активної фази війни.
У Старокостянтині, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу прилітає туди.
«Щодо Хмельницького, то ця ніч і цей приліт став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем», – заявив Олександр Симчишин.
Усі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Поки що життя хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує», – додав міський голова міста.
Зазначимо, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Мер Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.
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