Ракетний удар по Хмельницькому. Наслідки

08:24 30 березня Київ, Україна

Росія завдала ракетних ударів по Хмельницькому. Нині ситуація у місті – під повним контролем.

Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.



Він пояснив, що Хмельницьку область атакують із першого дня активної фази війни.



У Старокостянтині, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу прилітає туди.



«Щодо Хмельницького, то ця ніч і цей приліт став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем», – заявив Олександр Симчишин.



Усі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Поки що життя хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує», – додав міський голова міста.



Зазначимо, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Мер Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.