Ракетний удар по Харкову: постраждали не менше трьох осіб

Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову постраждали не менше трьох осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
Глава ОВА додав, що жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.
За інформацією Суспільного, ракета потрапила під фундамент чотириповерхового житлового будинку. Стіни будинку вистояли, але вилетіли всі вікна, шибки. Є пошкоджені автомобілі, одна повністю зруйнована.
Нагадаємо, вранці в неділю Харків зазнав чергового удару окупантів, за попередніми даними ракетами С-300.
Як уточнив мер міста Ігор Терехов, прильоти зафіксовано у Київському районі.
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