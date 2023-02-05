Ракетний удар по Харкову: постраждали не менше трьох осіб

10:22 05 лютого Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову постраждали не менше трьох осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Є влучення в житлову забудову в центрі міста. Відбулася пожежа. Поки що відомо про трьох постраждалих: 54-річну жінку та двох чоловіків 51 і 55 років", - уточнив він.

Глава ОВА додав, що жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

"Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби", - наголосив Синегубов.

За інформацією Суспільного, ракета потрапила під фундамент чотириповерхового житлового будинку. Стіни будинку вистояли, але вилетіли всі вікна, шибки. Є пошкоджені автомобілі, одна повністю зруйнована.

Нагадаємо, вранці в неділю Харків зазнав чергового удару окупантів, за попередніми даними ракетами С-300.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, прильоти зафіксовано у Київському районі.