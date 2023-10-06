Ракетний удар по Харкову: під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика

11:55 06 жовтня Київ, Україна

Війська росії завдали ударів по Харкову 6 жовтня ракетами. Є два влучення у Київському та Основ'янському районах міста, попередньо ракетами типу "Іскандер".



Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Ще одна ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. 26 осіб отримали поранення, у тому числі 11-місячна дитина.Також відомо про загибель 10-річного хлопчика.

"З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, швидше за все, ще спав. Другою ракетою також цілили центром міста - влучення в землю біля офісних і житлових будинків", - написав на своїй Facebook-сторінці начальник слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

На місці влучень працюють рятувальники, розбирають завали.