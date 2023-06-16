Ракетний удар по Харківщині: поранені 4 жінки та 2 дітей

14:46 29 травня Київ, Україна

Вдень 29 травня військові росії здійснили ракетний удар по селищу міського типу Ковшарівка на Харківщині.



Внаслідок цього інциденту поранені 4 жінки та двоє дітей. Про подію повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За інформацією Синєгубова, ворог здійснив ракетний удар, використовуючи імовірно, ракету "Іскандер", по селищу міського типу Ковшарівка, що у Куп'янському районі.



Внаслідок інциденту отримали поранення три літні жінки віком 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждали вагітна жінка, підліток у віці 14 років та дитина у віці 10 років.



Будівля гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід у селищі були пошкоджені. Окрім того, було обстріляно село Глушківка Куп'янського району, де 60-річна жінка отримала осколкове поранення.



Всіх постраждалих було госпіталізовано, і зараз їм надається медична допомога.



На місці події працюють екстрені служби, і інформація продовжує уточнюватись, як повідомляє голова обласної військової адміністрації.