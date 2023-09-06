Ракетний терор у Костянтинівці: 16 загиблих та 5 поранених в результаті атаки на ринок

17:38 06 вересня Київ, Україна

Російські військові завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині, і на цей момент відомо про 16 загиблих.



Цю інформацію розповсюдили через Telegram-канали, а також Донецька обласна військова адміністрація та президент України Володимир Зеленський, котрий опублікував відеозапис атаки російських збройних сил на місто.



Telegram-канали уточнили, що атака була спрямована на ринок у центрі міста, у той час, як Донецька ОВА підтвердила інформацію про 16 загиблих та 5 поранених внаслідок цієї атаки.



Зеленський підкреслив, що ворог використав артилерію під час атаки і підтвердив факт загибелі 16 людей.