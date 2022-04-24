Ракетний обстріл в Одесі: зруйновано будинок та цвинтар.

08:19 24 квітня Київ, Україна

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Одеси рашисти знищували і живих, і мертвих: удар припав як на житловий будинок, так і на міський цвинтар.. Зазначається, що було зруйновано понад 1000 квадратних метрів території цвинтаря. На фото з місця можна побачити тління території, дерева, що обгоріли, і пошкоджені могили.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, певне, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував заяву міноборони окупантів про знищення військових об'єктів в Одесі.



«Вони називають житловий будинок військовим об'єктом. Вже зараз підтверджено загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дитина, одеситка, яка так і не побачила життя», - додав мер.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що уламки ракети потрапили на територію одного з цвинтарів у місті і внаслідок цього було поранено жінку.

А ввечері в мерії Одеси повідомили, що о 22:00 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети, випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем і прямували до порту Південний.

Раніше у суботу стало відомо про ракетний обстріл Одеси. Повідомлялося про влучення в об'єкти інфраструктури. Пізніше повідомлялося, що жертвами удару стали шестеро людей.