Ракетний обстріл в Одесі: зруйновано будинок та цвинтар.

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Одеси рашисти знищували і живих, і мертвих: удар припав як на житловий будинок, так і на міський цвинтар.. Зазначається, що було зруйновано понад 1000 квадратних метрів території цвинтаря. На фото з місця можна побачити тління території, дерева, що обгоріли, і пошкоджені могили.
Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував заяву міноборони окупантів про знищення військових об'єктів в Одесі.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що уламки ракети потрапили на територію одного з цвинтарів у місті і внаслідок цього було поранено жінку.
А ввечері в мерії Одеси повідомили, що о 22:00 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети, випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем і прямували до порту Південний.
Раніше у суботу стало відомо про ракетний обстріл Одеси. Повідомлялося про влучення в об'єкти інфраструктури. Пізніше повідомлялося, що жертвами удару стали шестеро людей.
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