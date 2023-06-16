Ракетний обстріл у Донецькій області: один загиблий та семеро поранених

19:08 18 травня Київ, Україна

У четвер, 18 травня, на Донеччині стався ракетний обстріл рашистами, внаслідок якого одна людина загинула, а семеро було поранено.



Пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила про подію.



За даними слідства, російські окупанти, можливо, використовуючи зенітно-ракетні комплекси "С-300", реактивну систему залпового вогню "Смерч" та ствольну артилерію, обстріляли населені пункти на півночі Донецької області.



Попередні дані вказують на застосування уламково-фугасної авіабомби ФАБ-250 для атаки на цивільні об'єкти та житлову забудову. У місті Костянтинівка 58-річний чоловік загинув внаслідок прямого влучення снаряда у його приватний будинок.



Ще семеро мирних жителів віком від 29 до 75 років отримали поранення в містах Авдіївка, Торецьк та Часів Яр. Їх доставили до медичних закладів з травмами різного ступеня важкості.



Внаслідок інциденту постраждали і житлові будинки, лікарняні корпуси, господарські споруди, а також фасади торгових закладів, автомобілі та дорожнє полотно.