Ракетний обстріл Херсона: кількість постраждалих збільшилась

Повідомляється, що внаслідок денного обстрілу Херсона постраждали вже 23 особи, серед яких троє дітей. Ця інформація була підтверджена Офісом Президента.
Усіх постраждалих було доставлено до місцевих лікарень для медичної допомоги. Троє з них перебувають у тяжкому стані, тоді як решта дістала середні або легкі травми.
Згідно з доступними даними, о 13:00 сьогодні російські військові здійснили обстріл житлових районів Херсона.
Атаки були зосереджені у Таврійському мікрорайоні, Корабельному районі та центральній частині міста.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено медичний заклад, дитячий садок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі та лінії електропередач.
Усіх постраждалих було доставлено до місцевих лікарень для медичної допомоги. Троє з них перебувають у тяжкому стані, тоді як решта дістала середні або легкі травми.
Згідно з доступними даними, о 13:00 сьогодні російські військові здійснили обстріл житлових районів Херсона.
Атаки були зосереджені у Таврійському мікрорайоні, Корабельному районі та центральній частині міста.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено медичний заклад, дитячий садок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі та лінії електропередач.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі