Ракетний обстріл Дніпра: серед загиблих – вагітна жінка

Вночі російські війська вдарили по Дніпру, в черговий раз влучивши по цивільних об'єктах, внаслідок чого загинули двоє людей і ще четверо отримали поранення.
Про це повідомили заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС: автозаправні колонки, автомийку, шиномонтаж та два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську.
Водночас Тимошенко написав, що серед двох загиблих людей була вагітна жінка. Другий загиблий – оператор автомийки.
Крім того, росіяни знову атакували Нікопольщину. Вони накрили вогнем із "Градів" Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.
Є руйнування, пошкоджено лінію електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.
Резніченко додав, що військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.
Крім того, росіяни знову атакували Нікопольщину. Вони накрили вогнем із "Градів" Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.
Є руйнування, пошкоджено лінію електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.
Резніченко додав, що військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.
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