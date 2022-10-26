Ракетний обстріл Дніпра: серед загиблих – вагітна жінка

10:12 26 жовтня Київ, Україна

Вночі російські війська вдарили по Дніпру, в черговий раз влучивши по цивільних об'єктах, внаслідок чого загинули двоє людей і ще четверо отримали поранення.



Про це повідомили заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Внаслідок удару по Дніпру знищено комплекс будівель Про це повідомили заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.Внаслідок удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС: автозаправні колонки, автомийку, шиномонтаж та два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську.

“Російська ракета, яка прилетіла до Дніпра, вбила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранено. Це дві жінки та двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важких”, – написав Резніченко.

Водночас Тимошенко написав, що серед двох загиблих людей була вагітна жінка. Другий загиблий – оператор автомийки.



Крім того, росіяни знову атакували Нікопольщину. Вони накрили вогнем із "Градів" Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.



Є руйнування, пошкоджено лінію електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.



Резніченко додав, що військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.