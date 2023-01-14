Ракетні удари по Києву та Харкову: є жертви та попадання в інфраструктуру

10:45 14 січня Київ, Україна

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ зафіксовано попадання в об'єкт інфраструктури. Про це 14 січня повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Попередня інформація. Є влучення в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють усі необхідні служби". Дані уточнюються, чекайте на офіційну інформацію", - уточнили в КДВА.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці у суботу мер столиці Віталій Кличко заявив про вибухи у Дніпровському районі.

"Всі служби прямують на місце. Залишайтесь у укриттях", - написав він у Telegram.

Крім того, війська Росії завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо зафіксовано два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється", - написав він у Telegram.

Глава ОВА додав, що протягом минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення міст та сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"Під вогнем ворога знаходилися Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілечтя, Огурцове та інші населені пункти. В результаті обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення і була госпіталізована в стані , - Наголосив Синегубов.

Крім того, у Куп'янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років.