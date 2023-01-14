Ракетні удари по Києву та Харкову: є жертви та попадання в інфраструктуру

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ зафіксовано попадання в об'єкт інфраструктури. Про це 14 січня повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Мер столиці Віталій Кличко додав, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці у суботу мер столиці Віталій Кличко заявив про вибухи у Дніпровському районі.
Крім того, війська Росії завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Глава ОВА додав, що протягом минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення міст та сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
Крім того, у Куп'янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років.
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