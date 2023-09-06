Ракетні атаки на Донеччині: 4 мирних мешканців загинули та 7 отримали поранення

13:05 16 серпня Київ, Україна

Внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області четверо мирних жителів загинули та семеро отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



На Горлівському напрямку було обстріляно Торецьку громаду та Костянтинівку. У Торецькій громаді в Північному поранено двох людей, пошкоджено п'ять будинків та адмінбудівлю, у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив чотири залпи зі Смерчів - пошкоджено дев'ять будинків, газопровід та дві лінії електропередач.



На Лисичанському напрямку в Сіверську одна людина загинула і троє поранено, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено два будинки. У Лиманській громаді одна людина загинула в Ямполі і одна поранена в Торському.



На Волноваському напрямку пошкоджено господарську споруду у Богоявленці, російські окупанти обстріляли Максимівку та Вугледар.



Також голова ОВА розповів, що на Донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли із танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з Ураганів обстріляно сільгосппідприємство.