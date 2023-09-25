Ракетна атака в Одесі: постраждали об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

13:19 25 вересня Київ, Україна

У ніч на 25 вересня Одеса зазнала масованої ракетної атаки з боку росії, внаслідок якої постраждали кілька значущих об'єктів у місті, включаючи будівлю морського вокзалу та історичні цінності, внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



За інформацією, поданою місцевою владою у понеділок, атака завдала серйозних пошкоджень морвокзалу та деяким об'єктам в історичному центрі Одеси, які мають статус охоронної зони ЮНЕСКО.



Внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка, якій було надано медичну допомогу.



Офіс Генерального прокурора України повідомив про пошкодження об'єктів припортової інфраструктури, зерносховищ, складських приміщень приватного підприємства та кількох приватних будинків за межами Одеси. Особливо суттєві руйнування були зафіксовані на морському вокзалі та у сусідньому готелі.



Влада розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни відповідно до кримінального кодексу України. Дані про постраждалих продовжують уточнюватись, а також проводиться розбір уламків для встановлення повного обсягу руйнувань та пошкоджень.