Ракетна атака на Великий Бурлук: троє поранених на Харківщині

Вранці 10 жовтня війська росії випустили ракети по селищу Великий Бурлук на Харківщині, і троє мешканців отримали поранення.
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, згідно з попередньою інформацією, атака була здійснена з використанням ЗРК С-300.
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, згідно з попередньою інформацією, атака була здійснена з використанням ЗРК С-300.
Минулої доби російські окупанти також завдали авіаударів у районах Кондрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. Було зафіксовано пошкодження будинків та ліній електропередачі, проте, на щастя, не було поранених.
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