Ракетна атака на Великий Бурлук: троє поранених на Харківщині

12:02 10 жовтня Київ, Україна

Вранці 10 жовтня війська росії випустили ракети по селищу Великий Бурлук на Харківщині, і троє мешканців отримали поранення.



Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, згідно з попередньою інформацією, атака була здійснена з використанням ЗРК С-300.

"Внаслідок атаки постраждали дві жінки віком 45 років та 34-річний чоловік. Медики на місці надають їм необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місці події", - зазначив голова регіону.

Минулої доби російські окупанти також завдали авіаударів у районах Кондрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. Було зафіксовано пошкодження будинків та ліній електропередачі, проте, на щастя, не було поранених.