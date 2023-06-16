Ракетна атака на столицю: загинуло троє людей, серед яких дитина

09:45 01 червня Київ, Україна

У ніч на 1 червня рашисти завдали ракетного удару по Києву, внаслідок обстрілів окупантів загинули 3 особи, у тому числі одна дитина, 12 осіб отримали поранення.

Усі троє загиблих – у Деснянському районі. Серед них дитина 2012 року народження. Ще десятьох людей поранено, у тому числі дитину. Уламки ракети пошкодили місцеву поліклініку. Також під час падіння уламків вибухом вибило вікна у прилеглому будинку. Зафіксовано падіння уламків на дільничний пункт поліції, дві школи (вибиті вікна та двері), дитячий садок (вибуховою хвилею винесло вікна).

Чоловік, який втратив дружину через ворожий обстріл у Деснянському районі, розповів, що укриття поліклініки, куди прямувала його дружина з дитиною, було закрито.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, і на той момент прилетіло", - повідомив чоловік.

Чоловік, який перебував на місці трагедії, каже, що охоронець бомбосховища сам закрився всередині укриття, в нього стукали жінки з дітьми, а він їх не пустив. За словами свідка, чоловік був нетверезий.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, до поліклініки у Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки та на місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття у поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медустанови і голова району, який повинен контролювати роботу укриттів, що знаходяться на карті міста, і повинні працювати", — підкреслив Кличко.

У Дніпровському районі двоє постраждалих. В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.



Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, припарковані автомобілі (кілька одиниць згоріли). Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, у зелених зонах.

У Дарницькому районі інформації про постраждалих немає.



В одному із житлових будинків через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.



Зафіксовано пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання та руйнування на першому поверсі нежитлової будівлі, а також падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.