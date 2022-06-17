Ракетна атака на Харківщині: поранено троє людей

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників по Первомайському Харківській області троє людей отримали поранення.
Про це повідомили у telegram-каналі Національної поліції у Харківській області.
Про це повідомили у telegram-каналі Національної поліції у Харківській області.
Російські окупаційні війська запустили ракети близько 10:10 за місцевим комунальним закладом у Первомайському.. Поранення отримали співробітники установи, які знаходилися у приміщенні – одна жінка та двоє чоловіків.
Постраждалих госпіталізували. Двоє поранених чоловіків перебувають в операційній без свідомості – за їхнє життя борються лікарі. Жінка із травмами перебуває у контактному стані.
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