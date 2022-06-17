Ракетна атака на Харківщині: поранено троє людей

19:39 17 червня Київ, Україна

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників по Первомайському Харківській області троє людей отримали поранення.

Про це повідомили у telegram-каналі Національної поліції у Харківській області.
"Вдень 17 червня військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайському.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та експерти", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Російські окупаційні війська запустили ракети близько 10:10 за місцевим комунальним закладом у Первомайському.. Поранення отримали співробітники установи, які знаходилися у приміщенні – одна жінка та двоє чоловіків.

Постраждалих госпіталізували. Двоє поранених чоловіків перебувають в операційній без свідомості – за їхнє життя борються лікарі. Жінка із травмами перебуває у контактному стані.