Ракетна атака на Харківщині: поранено троє людей

19:39 17 червня Київ, Україна

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників по Первомайському Харківській області троє людей отримали поранення.



Про це повідомили у telegram-каналі Національної поліції у Харківській області.

"Вдень 17 червня військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайському.



Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.



На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та експерти", - йдеться у повідомленні Нацполіції.



Російські окупаційні війська запустили ракети близько 10:10 за місцевим комунальним закладом у Первомайському.. Поранення отримали співробітники установи, які знаходилися у приміщенні – одна жінка та двоє чоловіків.



Постраждалих госпіталізували. Двоє поранених чоловіків перебувають в операційній без свідомості – за їхнє життя борються лікарі. Жінка із травмами перебуває у контактному стані.