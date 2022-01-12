Райрада Київської області привласнила землі колишньої друкарні

11:25 12 січень Київ, Україна

Шевченківська окружна прокуратура Києва через суд вимагає скасування рішень щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки комунальної власності у Святошинському районі столиці, право власності на які незаконно перейшло одній із райрад Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що однією з районних рад Київської області з порушенням вимог закону оформлено за собою право власності на земельні ділянки на вул. Львівській, 72, на яких розташована будівля колишньої друкарні та які належать на праві власності територіальній громаді Києва.



Надалі між районною радою та товариством-забудовником було укладено інвестиційний договір, згідно з яким передбачено будівництво на спірних земельних ділянках багатоповерхового житлового комплексу із приміщеннями комерційного призначення.



З метою відновлення порушених прав територіального товариства столиці окружною прокуратурою подано позовну заяву про витребування земельних ділянок та скасування рішень щодо державної реєстрації права власності на них.



Також ухвалою Господарського суду Києва у порядку забезпечення позову накладено арешт на зазначені земельні ділянки та заборонено вчиняти будь-які дії щодо проведення підготовчих, вишукувальних, будівельних та інших робіт з будівництва, а також заборонено вчиняти будь-які дії із зазначеними земельними ділянками.