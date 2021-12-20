Заради відео підліток жорстоко побив однолітка

16:28 24 березень Київ, Україна

У місті Оріхів Запорізької області 10-класник, заради відео для соціальних мереж, побив свого однолітка.

За попередніми даними правоохоронців, постраждалий хлопчик отримав множинні травми обличчя. Батьки звернулися в поліцію із заявою.



Юнак, який бив його, навчається у місцевій гімназії. Повідомляється, що раніше хлопця виключили з декількох шкіл.



Встановлюються причини та обставини вчинення кримінального злочину. Триває досудове розслідування.



Довідка. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.