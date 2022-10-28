Працівники ЗАЕС масово залишають станцію

Працівники Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не підписують контракти з Росатомом та масово виїжджають на територію, підконтрольну Україні.
Про це повідомляє Енергоатом у п'ятницю, 28 жовтня.
Вказано, що протягом двох останніх тижнів росіяни роблять все, щоб змусити персонал підписати контракти з фейковим підприємством "АТ Експлуатаційна організація Запорізька АЕС", яка керується Росатомом. Вони вдаються до тиску, заявляючи, що тисячі працівників станції нібито вже підписали контракти.
Про це повідомляє Енергоатом у п'ятницю, 28 жовтня.
Вказано, що протягом двох останніх тижнів росіяни роблять все, щоб змусити персонал підписати контракти з фейковим підприємством "АТ Експлуатаційна організація Запорізька АЕС", яка керується Росатомом. Вони вдаються до тиску, заявляючи, що тисячі працівників станції нібито вже підписали контракти.
Крім того, 4300 працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, а більшість тих, хто залишився, має проукраїнську позицію та продовжує максимально відтягувати підписання контрактів.
Проте частина співробітників добровільно погодилася працювати на росію, зокрема, з керівного складу ЗАЕС.
Проте частина співробітників добровільно погодилася працювати на росію, зокрема, з керівного складу ЗАЕС.
Також повідомляється, що сьогодні на ЗАЕС приїхала "важка артилерія" – гауляйтер Криму Сергій Аксьонов та перший заступник глави адміністрації президента росії Сергій Кирієнко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі