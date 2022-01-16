Працівники Волинської митниці викрили схему незаконного ввезення товарів на 300 млн грн

Волинські митники викрили три українські компанії, які під виглядом скловолокнистої сітки ввозили в Україну більш дорогі товари. Сумарно вартість товарів, що незаконно ввозилися, становить понад 300 млн грн. На всі компанії митники склали протоколи, підприємцям загрожує конфіскація контрабанди та штраф у сумі 100% вартості товарів.
Як повідомили у Державній митній службі України, у 2019 році три українські компанії уклали угоди з іноземними партнерами про купівлю та продаж будівельних матеріалів. Їх ввозили через пункт пропуску "Ягодин" окремими поставками як скловолокнисту сітку.
Митниця подала запити іноземним державам із проханнями допомогти перевірити діяльність цих компаній. На основі інформації від 12 країн було документально підтверджено, що українські компанії подавали митникам неправдиві відомості про імпорт.
Під виглядом будівельних матеріалів на митну територію України завозили спортивне взуття, одяг, комп'ютерне обладнання, телефони. За інформацією митних органів, вартість незадекларованих товарів становить для першого підприємства майже 59 млн грн, для другого – понад 85 млн грн, для третього – понад 158 млн грн», – йдеться у повідомленні. Сукупна вартість незаконно переміщеного товару становить понад 300 млн грн.
Митники склали протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу (переміщення товарів через кордон із прихованням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у сумі 100 відсотків вартості товару та його конфіскацію.
Як повідомили у Державній митній службі України, у 2019 році три українські компанії уклали угоди з іноземними партнерами про купівлю та продаж будівельних матеріалів. Їх ввозили через пункт пропуску "Ягодин" окремими поставками як скловолокнисту сітку.
Митниця подала запити іноземним державам із проханнями допомогти перевірити діяльність цих компаній. На основі інформації від 12 країн було документально підтверджено, що українські компанії подавали митникам неправдиві відомості про імпорт.
Під виглядом будівельних матеріалів на митну територію України завозили спортивне взуття, одяг, комп'ютерне обладнання, телефони. За інформацією митних органів, вартість незадекларованих товарів становить для першого підприємства майже 59 млн грн, для другого – понад 85 млн грн, для третього – понад 158 млн грн», – йдеться у повідомленні. Сукупна вартість незаконно переміщеного товару становить понад 300 млн грн.
Митники склали протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу (переміщення товарів через кордон із прихованням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у сумі 100 відсотків вартості товару та його конфіскацію.
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