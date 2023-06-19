Працівника поліції та прокурора Ужгорода викрито в корупції

09:41 19 червня Київ, Україна





Цю інформацію передає Офіс Генерального прокурора через канал у Телеграм. Працівника поліції та прокурора окружної прокуратури Ужгорода викрито в корупції, вони отримали $30 тисяч від підозрюваного в організації наркоугруповання.Цю інформацію передає Офіс Генерального прокурора через канал у Телеграм.

"Знову ми маємо справу з викриттям "служителів закону", які приймають хабарі", - наголосив генпрокурор Андрій Костін. Працівник поліції та прокурор окружної прокуратури Ужгорода отримали тридцять тисяч доларів від підозрюваного в організації наркоугруповання за надання допомоги, щоб уникнути покарання", - зазначив він.

Згідно з даними розслідування, у квітні ці дві особи отримали $30 тисяч незаконної винагороди. За ці кошти вони обіцяли підробити експертні матеріали, забезпечити відсутність свідків на судовому засіданні та допомогти у отриманні виправдувального вироку.



Наразі прокурору Ужгородської окружної прокуратури було пред'явлено звинувачення за статтею 368 частини 4 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).



Також наголошується, що його спільника, співробітника Нацполіції, було затримано раніше після отримання другої частини хабаря.



Наразі попереднє розслідування проводиться Державним бюро розслідувань за оперативної підтримки Служби безпеки України (СБУ).