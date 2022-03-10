Чоловік, який працював на пасіці, помер від укусу бджіл

09:11 11 червень Київ, Україна

У селі Малий Шпаків Рівненського району від численних укусів бджіл помер чоловік пенсійного віку.

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради.

10 червня в другій половині дня медики отримали виклик з проханням про допомогу, яка знадобилася чоловікові, покусаного бджолами. Через кілька хвилин медики прибули на місце виклику, але побачили чоловіка вже без ознак життя.

"Були виявлені синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка, ймовірно, алергічна реакція на укуси бджіл, оскільки йому стало погано (впав у дворі), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік так і не почав дихати", - наголошується в повідомленні центру з посиланням на фельдшера, який був на місці виклику.

Зараз проводиться розслідування.