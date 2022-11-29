Працювали на окупантів: на Харківщині під варту відправили 19 експравоохоронців

На звільнених від російських військових територіях Харківщини затримали 19 колишніх правоохоронців, які присягнули і допомагали росії окупувати регіон.
Про це повідомили у ДБР.
Серед викритих - начальник так званої окупаційної поліції Балаклії.
До 2019 року він працював заступником начальника одного з відділів поліції регіону, а потім пішов на пенсію у званні підполковника. Коли росіяни тимчасово окупували Куп'янськ, чоловік добровільно погодився працювати у так званій "народній міліції".
Також ДБР затримало співробітниць Куп'янської державної податкової інспекції, які з перших днів окупації почали служити загарбникам та збирати їм податки у місцевого населення.
Затримали і так званого заступника міністра промисловості окупованої Харківщини.
Щодо всіх 19 суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Всього лише в Харківській області з початку війни відкрили 94 провадження за підозрюваними у держзраді та колабораціонізмі. Майже півсотні з них повідомили про підозри.
Про це повідомили у ДБР.
Серед викритих - начальник так званої окупаційної поліції Балаклії.
До 2019 року він працював заступником начальника одного з відділів поліції регіону, а потім пішов на пенсію у званні підполковника. Коли росіяни тимчасово окупували Куп'янськ, чоловік добровільно погодився працювати у так званій "народній міліції".
Також ДБР затримало співробітниць Куп'янської державної податкової інспекції, які з перших днів окупації почали служити загарбникам та збирати їм податки у місцевого населення.
Затримали і так званого заступника міністра промисловості окупованої Харківщини.
Щодо всіх 19 суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Всього лише в Харківській області з початку війни відкрили 94 провадження за підозрюваними у держзраді та колабораціонізмі. Майже півсотні з них повідомили про підозри.
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