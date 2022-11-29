Працювали на окупантів: на Харківщині під варту відправили 19 експравоохоронців

15:44 29 листопада Київ, Україна

На звільнених від російських військових територіях Харківщини затримали 19 колишніх правоохоронців, які присягнули і допомагали росії окупувати регіон.



Про це повідомили у ДБР.



Серед викритих - начальник так званої окупаційної поліції Балаклії.



До 2019 року він працював заступником начальника одного з відділів поліції регіону, а потім пішов на пенсію у званні підполковника. Коли росіяни тимчасово окупували Куп'янськ, чоловік добровільно погодився працювати у так званій "народній міліції".



Також ДБР затримало співробітниць Куп'янської державної податкової інспекції, які з перших днів окупації почали служити загарбникам та збирати їм податки у місцевого населення.



Затримали і так званого заступника міністра промисловості окупованої Харківщини.



Щодо всіх 19 суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Всього лише в Харківській області з початку війни відкрили 94 провадження за підозрюваними у держзраді та колабораціонізмі. Майже півсотні з них повідомили про підозри.