Працювали на ФСБ та вагнерівців: СБУ викрила жіночу агентурну мережу

10:50 08 серпня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ розкрила російську агентурну мережу на Донеччині, яка складалася виключно з місцевих мешканок, які підтримали збройну агресію росії проти України.





За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Насамперед вони намагалися виявити та «злити» агресору напрями вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію «Вагнер», повідомляє пресслужба СБУ.За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Насамперед вони намагалися виявити та «злити» агресору напрями вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість та приховано робили фотографії українських об'єктів. Усі отримані відомості передавали двома каналами зв'язку – російському «куратору» з ФСБ та представнику «вагнерівців». Для комунікації використовували закриті чати в одному з найпопулярніших месенджерів.



Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збирання ними розвідданих.



Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до росії для координації «підопічних» з території країни-агресора.



За даними слідства, усі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і нещодавно перебували в режимі очікування.



У ході обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь росії.



Слідчі Служби безпеки повідомили трьох затриманих про підозру. Їм обрано запобіжний захід – утримання під вартою.



Продовжується розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення.